هـسسة ⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين، يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين، وذلك من أجل الحصول على الدعم المقدم لهم من الدولة لرفع مستوى معيشة الفرد فى ظل ارتفاع الأسعار يوما بعد يوم، ويتم الاستعلام عن تلك الإسلام من خلال منصة مظلتي التى خصصتها الحكومة العراقية من أجل الدعم تسهيلا على المواطنين فى معرفة أسمائهم من خلال الكشوفات، اليكم التفاصيل.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين

أعلنت الحكومة العراقية عبر منصة مظلتي منذ ليلة أمس عن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لشهر فبراير، وقد تم تأخير تلك الوجبة بسبب عمليات البحث الدقيقة التى تقوم اللجان العراقية بإجرائها للتحقق من صحة الأوراق المقدمة من قبل الأفراد الذين يرغبون فى الحصول على الدعم، ويمكنك الآن الدخول إلى المنصة واتباع الخطوات التالية من أجل معرفة الأسماء التى تم قبولها:

اضغط على هذا الرابط للدخول إلى المنصة من هنا

اختر كلمة الرعاية الاجتماعية

ثم بكتابة البيانات الخاصة بك مع كتابة اسم المحافظة التابع لها

أنقر على زر تحميل وانتظر قليلا حتى يتم تحميل ملف pdf يشمل على اسماء المقبولين فى الوجبة السابعة ويمكنك أيضا الضغط على كلمة بحث باللغة العربية او search باللغة الإنجليزية لتسجيل اسمك واسم الشخص الذى تبحث عنه.

أستخراج اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

تعانى جميع الدول العربية فى الفترة الراهنة من أزمة اقتصادية يشهدها العالم نتيجة للحروب والنزاعات الحادثة بين الدول، مما أثر هذا الأمور بشكل سلبي على الفئة الفقيرة والمتوسطة من الشعب، فأصبحوا عاجزين عن يد احتياجاتهم من ماكل ومشرب، لهذا قررت الحكومة العراقية بمد يد العون لهم من خلال تقديم الدعم المادي، لهم ولذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل والمطلقات، ويمكنك استخراج الأسماء المقبولين من خلال ملف pdf بشكل إلكتروني

من هنا نكون قد تعرفنا على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية للحصول على الوجبة السابعة وتعرفنا معا على طريقة الاستعلام من لهم حق الاستحقاق.