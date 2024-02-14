“شوف نتيجتك هنا” متاح الأن رابط نتيجه الشهاده الاعداديه 2024 ترم اول برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور فى الفترة الماضية عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك من أجل الحصول على النتيجة والاطمئنان على مستقبل الطلاب، حيث تحدد الشهادة الاعدادية مصير الطلاب فى التعليم ما وبين دخول الثانوية العامة والدبلومات بمختلف أنواعها أو التمويض، اليكم الرابط وطريقة الدخول إلى الموقع ، الرسمي للنتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

أعلنت العديد من محافظات مصر العربية عن ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، فى محافظة القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، بورسعيد، مرسي مطروح، الدقهلية، البحيرة، وغيرها الكثير من المدن، من المتوقع اظهار نتيجة باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، هذا وقد تم اعتماد نتيجة الترم الأول بمجموع 140 درجة لتصل درجة النجاح بداية من 70 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع المحافظات

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الروابط للحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية تبعا لكل محافظة، من الممكن الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس او الرقم القومي:

محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

محافظة الإسكندرية

محافظة مرسي مطروح

محافظة بورسعيد

محافظة البحيرة

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

المجموع الكلي هو 140 يتم توزيعهم على المواد كالآتي:

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الانجليزية 30 درجة

الدراسات الاجتماعية 20 درجة

الرياضيات 30 درجة

العلوم 20 درجة

من هنا تكون قد تعرفنا على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بعض محافظات مصر، وتطلعنا معا على المجموع الكلى درجة النجاح، إلى جانب تقسيم درجات الترم الأول على المواد الدراسية.