رمضان كريم: اعرفي أفضل طريقة لعمل فول بالزبدة والليمون يُلامس القلوب وهيعجب الجميع!

مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك سوف يصبح طبق الفول هو الطبق الرئيسي والأساسي في وجبة السحور، وهو شيئا لا يختلف عليه أحد، وذلك لأسباب عديدة، مع اختلاف الوصفات وطرق الاعداد، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع طريقة عمل فول بالزبدة والليمون.

طريقة عمل فول بالزبدة والليمون

ورغم سهولة إعداد ومكونات طبق الفول بالزبدة والليمون ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي تكسبه مذاقا رائع قد لا يعرفها البعض.

لذا سوف نتناول الآن أسهل وأسرع طريقة لعمل طبق الفول بالزبدة والليمون.

المكونات

فول مدمس.

مقدار مناسب من الزبدة.

ليمون.

كزبرة جافة.

كمون مطحون.

ملح طعام حسب الرغبة.

زيت ذرة.

طريقة عمل فول بالزبدة والليمون

ولعمل طبق فول بالزبدة والليمون مثل المطاعم وذات مذاق مميز عليك باتباع الخطوات التالية:

نقوم أولاً بإحضار إناء مناسب ونضع فيه مكعب من الزبدة ونضعه على النار.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفول إلى طبق الزبدة وعليه الكزبرة والفلفل والكمون وزيت الذرة، وعصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بتقليب جميع المكونات السابقة معا ونقدمه في طبق التقديم مع الخبز البلدي، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفول المدمس

ولعمل الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية علينا بما يلي:

المكونات

مقدار كوب من الفول المدمس.

عصير ليمونه واحده.

زيت زيتون.

كمون مطحون.

بقدونس مفروم.

خطوات عمل الفول المدمس