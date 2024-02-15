رسميًا.. زيادة أسعار السلع التموينية ونصيب الفرد في البطاقة (اعرف التفاصيل)

حقيقة زيادة اسعار السلع التمونية، السلع التموينية هي عبارة عن مجموعة من المواد الغذائية التى تتكفل الدول بتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة عن سعر السوق، باستخدام بطاقة وتشمل الزيت، السكر، الأرز وغيرها الكثير، ومع ارتفاع الأسعار أرتفع أيضا أسعار تلك السلع المدعمة، فما هي حقيقة زيادة اسعار السلع التموينية؟ وما هي الأسعار التى أقرتها الدولة خلال الأيام الماضية.

حقيقة زيادة اسعار السلع التمونية

على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق المحلية إلا وزارة التموين حددت أسعار السلع التموينية لشهر فبراير كما هي من قبل ولم يتم الإعلان او التصريح حتى الآن عن رفع أي سلعة غذائية تم وضعها فى بطاقة التموين سوى المكرونة والتي وصل سعرها إلى 14 جنيها بدلا من 12 للكيس الواحد والذي يزن 800 كجم، معلنة إن قيمة القرد من الدعم كما هو 50 جنيها، ونفت وزارة التموين جميع الإشاعات التى روجت حول ارتفاع أسعار السلع التموينية.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

لم يتم الإعلان عن رفع قيمة السلع الغذائية فى بطاقة التموين واكدت وزارة التموين على إن سعر السلع التموينية ثابت منذ عام 2019 ولم يتغير، وحدد الدكتور على المصيلحى نصيب الفرد من السلع التموينية على النحو التالي:-

زجاجة زيت وزن 800 مللي، والحد الأقصى هو عدد 4 زجاجات على البطاقة التموينية الواحدة.

كيلو سكر للفرد الواحد، والحد الأقصى هو 6 كيلو على البطاقة.

اسعار السلع التموينية شهر فبراير 2024

جاءت الأسعار على النحو التالي:-

كيس السكر 12.60 جنيه.

زجاجة زيت 800 مللي بسعر 30 جنيهً

كيس أرز بسعر 30 جنيه

نص كيلو فول بسعر 9 جنيه

نص كيلو عدس بسعر 21 جنيهً

هنا تكون قد تعرفنا على أسعار أبرز السلع التموينية وعلمنا حقيقة زيادة اسعار السلع التمونية، كما تعرفنا معا على نصيت الفرد من السلع الأساسية والحد الأقصى للبطاقة.