وزارة التربية والتعليم تُوضح التقويم الدراسي للفصل الثاني وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024

التقويم الدراسي للفصل الثاني، روجت فى الفترة الأخيرة بعض الأخبار عن التقويم الدراسي للفصل الثاني ووضحت الوزارة كافة التفاصيل؟ هذا هو حديث موضوعنا اليوم سوف نتعرف معا على التفاصيل الكاملة وعن موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني بالتحديد؟ وهل الدراسة سوف تكون موحده لجميع المراحل التعليمية، إلى جانب ذكر موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني؟؟

التقويم الدراسي للفصل الثاني

قام بعض الاشخاص فى الفترة الماضية بكتابة بعض الكلمات عبر حساباتهم الشخصية لمنصات التواصل الاجتماعي عن التقويم الدراسي للفصل الثاني وعن موعد ونهاية الفصل الدراسي الثاني لذلك أعلن المجلس الاعلي للتعليم العالي للجامعات أن الدراسة سوف تبدأ في موعدها يوم السبت الموافق 10 من فبراير لعام 2024 وسوف تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوع وهنا تكون نهاية الترم الثاني في شهر يونيو المقبل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024

وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عند بدء العام الدراسي هو إن الامتحانات لجميع المدارس والجامعات فى جمهورية مصر العربية، سوف تبدا فى شهر يونيو المقبل، نافيه وجود أي صحة من تأجيلها او تأجيل الدراسة خلال تلك الفترة.

من هنا تكون قد وصلنا الى نهاية موضوعنا اليوم وتناولنا معا حقيقة خبر تأجيل الفصل الدراسي الثاني، كما ذكرنا لكم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وموعد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم