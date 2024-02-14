رابط استخراج النتائج … الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024 العراق

تم التصريح من قبل وزارة التربية العراقية عن انه تم بالفعل الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المحافظات واه يتم نشها عما قريب ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024 العراق.

استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024

تم التصريح من قبل وزارة التربية العراقية أن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي سيتم اتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، كما أنه تم التاكيد على الالتزام بالدقة في التصحيح حتى يتم حصول الجميع على حقوقهم ورصد الدرجات والتي انطلقت بعد نهاية الامتحانات ولكنه لم يتم الاعلان عن موعد محدد لإعلان نتائج السادس الاعدادي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن انه سيتم تسهيل نتائج الصف السادس الابتدائي كما تحرص على نشرها وإعلانها من خلال الموقع الخاص به ويتم من خلال التالي:

الذهاب إلى وزارة التربية العراقية.

ثم يتم النقر على عرض النتائج.

بعدها يتم الضغط على نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول

كتابة المعلومات المطلوبة في الاماكن المخصصة لها.

النقر على زر استعلام.

ستظهر كشوفات النتائج أمامك.

الضغط على تنزيل الملف ثم البدء بالإطلاع عليها.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر نتائجنا

تعتبر من ضمن اهم المراحل التي يمر بها الطلاب ويستطيع الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا من خلال الآتي: