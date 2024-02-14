رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1445

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول، منصة “مدرستي” تُعتبر واحدة من المنصات الرسمية المبنية بواسطة وزارة التعليم السعودية لتمكين الطلاب من متابعة الدروس المدرسية اليومية عبر الإنترنت، حيث تم تصميم هذه المنصة بهدف ضمان استمرارية التعليم، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى الدروس في حال تعطل الدراسة في مناطق معينة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك من خلال استخدام قنوات التواصل المحددة لمتابعة سير العملية التعليمية بشكل فعال ضمن إطار خطة التعليم عن بعد التي تم تنفيذها منذ بداية جائحة كوفيد-19 وحتى الوقت الحالي.

تسجيل دخول منصة مدرستي 1445

قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التعليم، بتطوير ربط بين منصة “مدرستي” وحسابات مايكروسوفت وتطبيق توكلنا، لتيسير عملية التواصل والتعلم الآلي للطلاب عبر مختلف القنوات، ولتسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”، يتبع الطلاب الخطوات التالية.

يجب تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي من هنآ .

. ثم ويختارون تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت أو حساب ولي الأمر من خلال البوابة الجانبية.

بعد ذلك، يقومون بإدخال عنوان البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور.

ثم يختارون تبويب الفصول الافتراضية، من هناك، يحددون الدرس المسجل الذي يرغبون بحضوره.

أو يمكنهم حضور حصة افتراضية غير مسجلة عن طريق اختيار أيقونة الحضور بالحصة غير المسجلة، وبعد ذلك، يقوم الطلاب بالضغط على أيقونة الانضمام وينتظرون الموافقة من المعلم.

طريقة تسجيل دخول مدرستي عبر توكلنا

يعتبر تطبيق توكلنا الحكومي المخصص من وزارة التعليم، تطبيقًا مبتكرًا يمكّن الطلاب والطالبات من الدخول إلى منصة “مدرستي” وحل الواجبات وتسليمها عبر الهاتف الجوال، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية.