رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1445
تسجيل دخول منصة مدرستي
رابط منصة مدرستي تسجيل دخول، منصة “مدرستي” تُعتبر واحدة من المنصات الرسمية المبنية بواسطة وزارة التعليم السعودية لتمكين الطلاب من متابعة الدروس المدرسية اليومية عبر الإنترنت، حيث تم تصميم هذه المنصة بهدف ضمان استمرارية التعليم، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى الدروس في حال تعطل الدراسة في مناطق معينة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك من خلال استخدام قنوات التواصل المحددة لمتابعة سير العملية التعليمية بشكل فعال ضمن إطار خطة التعليم عن بعد التي تم تنفيذها منذ بداية جائحة كوفيد-19 وحتى الوقت الحالي.
تسجيل دخول منصة مدرستي 1445
قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التعليم، بتطوير ربط بين منصة “مدرستي” وحسابات مايكروسوفت وتطبيق توكلنا، لتيسير عملية التواصل والتعلم الآلي للطلاب عبر مختلف القنوات، ولتسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”، يتبع الطلاب الخطوات التالية.
- يجب تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي من هنآ .
- ثم ويختارون تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت أو حساب ولي الأمر من خلال البوابة الجانبية.
- بعد ذلك، يقومون بإدخال عنوان البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور.
- ثم يختارون تبويب الفصول الافتراضية، من هناك، يحددون الدرس المسجل الذي يرغبون بحضوره.
- أو يمكنهم حضور حصة افتراضية غير مسجلة عن طريق اختيار أيقونة الحضور بالحصة غير المسجلة، وبعد ذلك، يقوم الطلاب بالضغط على أيقونة الانضمام وينتظرون الموافقة من المعلم.
طريقة تسجيل دخول مدرستي عبر توكلنا
يعتبر تطبيق توكلنا الحكومي المخصص من وزارة التعليم، تطبيقًا مبتكرًا يمكّن الطلاب والطالبات من الدخول إلى منصة “مدرستي” وحل الواجبات وتسليمها عبر الهاتف الجوال، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية.
- يقوم المستخدم بالدخول إلي تطبيق توكلنا.
- ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الجوال، ثم يقوم بإجراء عملية التحقق البشري عن طريق تحديد المربع “أنا لست ربوت”.
- بعد ذلك، يتم النقر على رمز منصة “مدرستي” وتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- حيث يتم إرسال كلمة المرور عبر رسالة نصية لإعادة إدخالها في الخانة المخصصة، ثم يتم اختيار كلمة مرور جديدة وتأكيدها بعد ذلك، يتم اختيار طريقة التواصل المفضلة.
- سواء كان ذلك عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات.
- يكون المستخدم قد سجل بنجاح ويمكنه الوصول إلى الدروس المسجلة عبر منصة مدرستي.