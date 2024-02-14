link رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 “الوجبة الأخيرة” وأهم الفئات المستحقة

من المهم لكثير من العراقيين معرفة أسماء الأشخاص الذين سيستفيدون من الرعاية الاجتماعية، والتي ستعلن عنها السلطات في الساعات القليلة القادمة وسيتمكن المواطنون من تنزيل قوائم الأسماء بتنسيق pdf من الإنترنت وفي هذا المقال من موقع البديل اليوم سنتناول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وكذلك الشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم؛ فتابعونا.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمظلتي من هنا.

الانتقال إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

النقر على رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

النقر على الدفعة الأخيرة.

يتم ملء الحقول اللازمة بالبيانات المطلوبة.

النقر على زر تحميل.

يتم الانتظار حتى يتم تنزيل الملف على هاتفك بصيغة pdf.

يتم فتح الملف والبحث عن الاسم الكامل.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية

لتحديد من هم المستحقون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن يلبيها الأشخاص وهذه الشروط هي: