تـوًاا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq بصيـغة pdf

يوجد اهتمام من الكثير من المواطنين في العراق لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية، وقد اعلنت وزارة العمل العراقية عن بدء عملية الصرف يوم الأربعاء الماضي، ويسعى عدد كبير من المواطنين المستحقين للدعم الاجتماعي إلى معرفة تاريخ إصدار الدفعة الجديدة، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل وسبل الدعم المقدم من الحكومة العراقية للعديد من المتقدمين الراغبين في تخفيف العبء الاقتصادي، نتعرف على المزيد فى السطور الآتية.

المستندات المطلوبة للتقديم فى اسماء الرعاية الاجتماعية

يتم صرف الدفعة الحديثة من الرعاية الاجتماعية في الأيام المقبلة القليلة بعد الإنتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة والخاصة بالمتقدمين في جميع محافظات العراق، حتى يمكن لجميع المتقدمين الحصول على الدعم المادي التي وفرته حكومة العراق متماثلة في وزارة العمل الشؤون الاجتماعية او مظلتي الالكترونية بالعراق ويتطلب هذا عدة مستندات وهى:

يجب إحضار الهوية الوطنية السارية.

ويتم تقديم مستند من البطاقة السكنية.

إرفاق شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة.

ويجب ملء استمارة طلب الإلتحاق بالبرنامج.

ويتم تقديم مستند من مفردات المرتب

شروط التقديم على اسماء الرعاية الاجتماعية

ونوضح لكم شروط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر فبراير 2024، والتي تأتي على النحو الآتي: