قفزة للأجور من 1200 فى 2019 إلى 6 آلاف جنيه فى 2024.. خبير اقتصادى: القرارات تخفف عن المواطنين حدة التطورات الاقتصادية لمواجهة زيادة الأسعار

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين، أعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية عن زيادة أجور الموظفين فما هي حقيقة زيادة مرتبات الموظفين، حيث شهد محرك البحث العالمي جوجل كروم اليوم عن موعد زيادة أجور الموظفين بناءا على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي نص على وجود زيادة سنوية سوف يحصل عليها جميع العاملين فى القطاع الحكومي.

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين

فى ظل تدهور الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد ومعاناة الشعب المصري من غلاء الأسعار، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة تلك الازمة الاقتصادية من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور من أجل رفع مستوى المعيشة والتغلب على هذه الأزمة الإقتصادية، لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالهيئات الحكومية بالإضافة الى رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلي 25 في المائة، إلى جانب مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

موعد زيادة المرتبات 2024 في القطاع العام

نص قانون الخدمة المدنية للمادة “رقم 37” على تطبيق زيادة المرتبات كل عام لجميع الموظفين بعض انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة بنسبة تصل الى 7% من الأجر الوظيفي المتعاقد عليه، وقرر رئيس الجمهورية فى العام الماضي رفع هذه النسبة إلى 8% من أجل تحسين دخول العاملين فى الهيئات الحكومية.

زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص

بالنسبة للقطاع الخاص قررت الدكتورة هالة رئيسة المجلس القومي للأجور فى القطاع الخاص برفع أجر العاملين إلى 3500 بدلا من 3000، واكدت على ذلك فى حديث صحفي لها، مشيرة إلي إن تلك الزيادة سوف تكون فى شهر يناير من هذا العام 2024.

من هنا تكون قد تعرفنا معا على حقيقة زيادة مرتبات الموظفين، ومعرفة الحد الأدنى للموظفين فى كلا من القطاع العام والخاص وبداية تطبيق رفع مستوى الأجور لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية