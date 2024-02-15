الآن.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 لعام 2024

تسعى وزارة الإسكان الاجتماعى فى توفير مجموعة من الشقق لمساعدة الشباب فى بناء حياة سعيدة، ومنذ إعلان الوزارة عن شقق الإسكان الاجتماعي أخذ جميع المواطنين فى البحث عن طرق التقديم وشروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي، املا إن يصادفهم الحظ ويحصلون على الوحدة السكنية المناسبة لهم، اليكم تفاصيل الخبر

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية، كما وضعت عدة شروط وعلى من يرغب فى الحصول على الوحدة السكنية فلابد أن يتوافر فيه الشروط التالية:

إن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل إحدى محافظات مصر العربية

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

لا يقل راتب المتقدم عن 6 آلاف جنيه مصري.

يجب إن يكون مقيم فى احدى المحافظات التى يتم فيها طرح الشقق

عدم استفادته سابقا من أي وحدة سكنية.

إن يكون قد قام بالتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

إن يحضر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

يتم دفع مقدم الحجز.

يمنع منعاً باتاً تأجير الشقق

إن يكون المتقدم من غير المستفيدين من على أراضي تابعة للإسكان

غير مسموح لأكثر من فرد داخل الأسرة الواحدة للتقدم إلى الشقق

عدم حصول الفرد على قرض تموينيي

عدد الوحدات السكنية المطروحة

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي منذ فترة قصيرة عن طرحها لمجموعة من الشقق السكنية تصل إلي 1000 وحدة سكنية في 9 مناطق سكنية مختلفة، وأنها سوف تقوم فى بدأ تسليم الشقق بداية من شهر مارس المقبل لعام 2024، كما أعلنت عن مساحة الشقق المطروحة حيث تتراوح مساحة الشقة الواحدة ما بين 75 إلى 90 متر مربع، وتبدأ أسعار الوحدات من 180 ألف جنيه فما فوق حسب المساحة.

من هنا تكون قد تعرفنا معا على شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي، وعدد الوحدات التى طرحتها الدولة بالإضافة الى عدد المناطق ومساحات الشقق المطروحة.