“ألحق ضم عيالك” خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وشروط التقديم

بعد ارتفاع الأسعار المأهولة لجميع المنتجات والسلع الغذائية أخذ جميع المواطنين فى البحث عن طرق وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها للمساعدة فى رفع مستوى المعيشة وتحسين الوضع الاقتصادي، وفي مقالنا اليوم سوف نوضح لكم بالتفصيل عن الخطوات والشروط التى وضعتها الدولة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية من خلال عدة خطوات وهما:

أولا قم بفتح موقع بوابة مصر الرقمية.

سجل دخول عن طريق إنشاء حساب جديد

ادخل جميع البيانات المطلوبة

ادخل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

قم بكتابة اسم الأم الأول

قم بالنقر فوق كلمة خدمات التموين.

انقر فوق كلمة إضافة أفراد أسرتي.

قم بكتابة اسم المولود الذى ترغب فى إضافته سواء كان بنت أو ولد

ادخل الرقم القومي الخاص بالمولود من شهادة الميلاد.

اضغط على كلمة إضافة.

شروط إضافة المواليد

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها قبل البدء فى إضافة المواليد كي يتم القبول، تلك الشروط هي:

إلا يقل عمر المولود عن 4 سنوات.

إلا يزيد عدد أفراد الأسرة الواحدة عن 4 أفراد.

لا يسمح بإضافة أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

لا يزيد الدخل الشهري للوالد او الوالدة عن 3 آلاف جنيه

أصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم الشهري عن 2500 جنيه

يتم إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

يسمح بإضافة المولود للمرأة الأرملة.

من هنا تكون قد تعرفنا معا على خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وشروط الإضافة، مع العلم إنه يتم صرف كيلو واحد سكر للأسرة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وعدد اثنين كيس لمن يزيد عددهم عن 4 أفراد ويصل سعر كيس السكر المدعم إلى 27 جنيه.