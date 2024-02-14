شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر المغرب 2024 وكيفية التسجيل للحصول عليه

يواصل المغرب استقبال طلبات الانضمام إلى منصة الدعم الاجتماعي المباشر وهي مبادرة أطلقتها الحكومة المغربية لتوفير المساعدة المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع أنحاء البلاد كجزء من تحول الدولة إلى دولة رفاهية أو اجتماعية وضمان استمرارية البرنامج الذي يهدف إلى دعم ومساعدة هذه الفئات وفقًا لمعايير محددة مسبقًا، كما حددت الحكومة تاريخ صرف أول دفعة من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المؤهلة له وفيما يلي نشرح لكم كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر.

شروط الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المغرب

للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب يجب أن تلتزم الأسر ببعض الشروط المحددة مسبقاً، وهي كالتالي:

أن يكون رب الأسرة مواطناً مغربياً.

أن يكون المتقدم مدرجاً في السجل الوطني للسكان.

أن يكون المواطن مسجلاً في السجل الاجتماعي الموحد.

أن يكون مقيماً بصفة دائمة ومستمرة في المغرب.

أن تكون الأسرة محتاجة وتعاني من أمراض خطيرة أو مزمنة.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر 2024

ما زال بإمكانك التقدم بطلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر من خلال منصة Asd.ma، وهو برنامج يمنح الأسر المؤهلة مبالغ مالية لا تقل عن 500 درهم بغض النظر عن عدد أفرادها، وللتسجيل في البرنامج، يرجى اتباع الخطوات التالية: