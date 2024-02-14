بالزيادة الجديدة:موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين الحكومة

بعد الإعلان عن الزيادة التي سوف يتم إضافتها إلى الرواتب، يكثر التساؤل حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث تم الكشف أنه سوف يتم صرف هذه الزيادة خلال مارس، وذلك من أجل مساعي الدولة إلى مساعدة كافة المواطنين على القدرة على توفير كافة السلع التي يتم الاحتياج إليها على مدار شهر رمضان والذي تكون بدايته في اليوم الحادي عشر من مارس من 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ينشغل الكثير من أصحاب الوظائف المختلفة بموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث تم إقرار زيادة على القيمة الخاصة بالحد الأدنى الخاص بالأجور التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل الشهري لجميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية في مصر، وتكون هذه الزيادة سبب في رفع الحد الأدنى بنسبة 50% وبذلك تصبح ستة آلاف جنيه بعد أن كان أربعة آلاف جنيه، بينما يتم رفع قيمة جميع الأجور بنسبة تتراوح بين 8% و10% حسب مبلغ الراتب الذي يحصل عليه من يعمل في المؤسسات الحكومية.

الجدول الذي يحدد المواعيد الخاصة بمرتبات شهر مارس

نفت الحكومة جميع الأخبار التي تتحدث عن تبكير المواعيد الخاصة بمرتبات شهر مارس، وأكدت الحكومة أن صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس سوف يبدأ في الحادي والعشرين من مارس وتستمر خمسة أيام من خلال الماكينات الخاصة بالصرف الآلي منعًا للتكدس والازدحام، وأيام الصرف تكون هي: