تابع لايف النصر تويتر : مباراة النصر والفيحاء بث مباشر beIN SPORTS دوري ابطال اسيا

يتم البحث من قبل المحبين لكرة القدم لرغبتهم في مشاهدة مباراة النصر والفيحاء التي تقام اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024 بدور الـ 16 من البطولة الآسيوية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات الناقلة.

مباراة النصر والفيحاء بث مباشر

حيث أنه سيتم المواجهة بين فريق النصر السعودي الذي احتل المركز الأول برصيد 14 نقطة و فريق الفيحاء السعودي الذي حصل على عدد 9 نقاط؛ وانها تعتبر من المواجهات النارية التي ينتظر الكثير لرغبة كل من الفريق للحصول على النصر .

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تتم المباراة اليوم بين فريق النصر السعودي و فريق الفيحاء في مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري بدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، والتي يتم اقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد وذلك لمشاهدة كافة احداث مباراة النصر والفيحاء ويتم هذا اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما انه يذاع في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

تعد القنوات الرياضية السعودية SSC من ضمن اهم القنوات الرياضية التي تنقل مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا ويهتم بالبحث عن ترددها من قبل الجميع في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة SSC 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل النصر ضد الفيحاء