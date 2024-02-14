خبر عاجل … حقيقة زيادة منحة المراة الماكثة في البيت 6000 بالجزائر 2024

تم التصريح من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل بالتصريح عن منحة المرأة الماكثة في البيت ولكنه لابد من توافر بعض من شروط الحصول عليها وانه يوجد بعض من المستندات التي لابد من توافرها ومن خلال مقالنا سنتعرف على منحة المراة الماكثة في البيت 6000 بالجزائر 2024.

زيادة منحة المراة الماكثة في البيت 6000

يبحث الكثير عن زيادة منحة المرأة الماكثة 6000 وانها ما هي الا شائعات حيث تبلغ المنحة 800 التي تقدم على المرأة الماكثة في الجزائر وانه لابد من توافر بعض من شروط يتعين الحصول عليها وهي كالآتي:

لابد من ان تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.



كما انه الا يحق ان تمتلك للممتلكات عقارات أو سجلات تجارية.

لابد من ان تكون المتقدمة لا تتعدى الأربعين عام.

تكون المتقدمة مقيمة بالجزائر بصورة دائمة.

الا تعمل بقطاع خاص أو عام.

حالة أن تكون متزوجة ألا يمتلك زوجها مصدر دخل ثابت.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة

لابد من ان يتم توفير عدد من المستندات حتى تستطيع السيدات الحصول على منحة المرأة الماكثة ومنها:

صورة من شهادة الميلاد.

يقدم صورة لبطاقة الهوية الوطنية.

كما انه يتم تقديم وثائق تؤكد المؤهلات العلمية.

شهادة الطلاق إن كانت مطلقة.

كما انه يقدم شهادة الوفاة إن كانت أرملة.

التقديم على منحة المرأة الماكثة في الجزائر