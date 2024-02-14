اللعبة الأشهر في العالم..“ نزلها مجانا في دقائق” طريقة تحميل لعبة Fortnite فورت نايت 2024 آخر إصدار للآيفون والأندرويد

كانت ولا زالت لعبة فورت نايت هي من أكثر ألعاب الفيديو شعبية من أكثر تداول على الصعيد الدولي ويوجد لهذه اللعبة مئات من المحبين واللاعبين بحيث يزيد عدد تحميلاتها مليار لاعب، وقد انتشرت هذه اللعبة بشكل كبير جدا وأصبح متاحا تحميلها على هواتف الآيفون والأندرويد وكذلك أجهزة الكمبيوتر، وهي من ألعاب القتال الجماعي وتحتوي هذه اللعبة على أوضاع فرعية متنوعة تجعل اللاعبين يشعرون بأجواء حماسية بالنسبة لمحبي القتال والأكشن، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم طريقة تحميل الإصدار الأخير للعبة فورت نايت والمزايا الخاصة بهذه اللعبة تابعونا المزيد من التفاصيل.

طريقة تنزيل فورت نايت مجانا لهواتف الآيفون والأندرويد

هذه اللعبة تضم العديد من الأحداث المتجددة لمحبي ألعاب الفنون القتالية وقد ظهر في هذه اللعبة العديد من الشخصيات الشهيرة والمبدعة وحتى يتم تحميل هذه اللعبة بالنسبة لمستخدمي هواتف الآيفون والأندرويد علينا أن نقوم باتباع بعض الخطوات:

البداية تكون بفتح الهاتف الجوال وفتح أيقونة الواي فاي للتأكد بالاتصال الهاتف بالإنترنت بعدها فتح المتجر الخاص بالهاتف هواتف الأندرويد Google play ولأجهزة الآيفون app store.

الخطوة الثانية نتوجه مباشرة إلى مؤشر البحث الخاص بالمتجر ويتم كتابة اسم اللعبة فورت نايت 2024.

الخطوة الثالثة يتعين على اللاعب أن يقوم بالنقر على أيقونة التثبيت والانتظار لحظات.

الخطوة الأخيرة يتم فيها الانتظار ثوان حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل بعدها يتم الشروع في فتح اللعبة والبدء في اللعب.

مزايا لعبة فورت نايت fortnite 2024

نجد أن لعبة فورت نايت تضم العديد من المزايا التي جعلت لها شعبية كبيرة جدا بين محبي ألعاب الباتل رويال وإليكم مزاياها:

أولا هذه اللعبة يمكن أن استمتاعا بها مجانا تماما دون الحاجة إلى دفع أي أموال فإنها بطبيعة الحال لعبة مجانية.

ثانيا هذه اللعبة لا تستهلك أبدا موارد الهاتف من البطارية أو تؤثر على الشاشة مهما كانت مدة اللعب.

ثالثا يوجد لهذه اللعبة الكثير من الإصدارات وهذا بما يتناسب معها إمكانات مختلفة للهواتف.