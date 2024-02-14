اضبطها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024

يبحث العديد من المواطنين الآن على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء، والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير 2024، حيث سيقوم النصر بمواجهة نظيره الفيحاء في مباراة قوية بالدور 16 من دوري أبطال آسيا لهذا العام، حيث ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، والآن وخلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة وتردداتها بحيث يمكن لجميع المشجعين والمحبين لكلا الناديين مشاهدة المباراة مجانًا بالمنزل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

قبل التعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء اليوم، فلقد تمكن النصر من التأهل للدور 8 بعد أن تصدر المجموعة 5 كي يلتقي بالفيحاء والتي تعد وصيفتها بالمجموعة الأولى في مواجهات دور السادس عشرة من دوري الأبطال، وبالتأكد سيحاول النصر بقيادة البرتغالي رونالدو بالفوز بالمباراة من أجل ضمان التأهل ومن ثم المنافسة على اللقب، حيث تلقى خسارة فادحة لصالح منافسه الهلال، من المعروف بأن مباريات هذا الدوري يتم إذاعتها على شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية على أن يتم التعليق عليها من قبل حسن العيدروس، ويمكن مشاهدتها كذلك على قنوات SSC Sports HD.

تردد قناة bein sports

ومن بين القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء قناة بي ان سبورتس والتي يمكن ضبط ترددها من خلال إدخال هذه الإعدادات:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11547

تصحيح الخطأ: 2\3

الترميز: 25700

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ssc

ويمكن كذلك مشاهدتها بكل سهولة ويسر على هذه القناة: