أسعار السلع برمضان …  قريبًا افتتاح معرض أهلا رمضان.. سعر السلع في معرض أهلا رمضان 2024

يبحث عدد كبير عن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024، والتي يتم افتتاحها بداية من يوم الخميس 15 فبراير ولمدة شهر كامل، ومن خلال مقالنا سنتعرف على سعر السلع في معرض أهلا رمضان 2024.

سعر السلع في معرض أهلا رمضان 2024

يشغل هذا الموضوع بال عدد كبير من المواطنين والتي تم افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 منتصف الشهر الجاري، من خلال تجهيز الشوادر والسيارات المتنقلة، للعمل على مساعدتهم في تحمل تكاليف مستلزمات شهر رمضان المبارك وانه سيتنم العمل على توفير كافة السلع التموينية والسلع الغذائية بخصم يصل من 20 إلى 30%.

أسعار السلع في شهر رمضان

حيث أنه تم الاعلان عن الاسعار السلع ومنها:

فقد وصل سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها.

كما يبلغ سعر كيلو المكرونة 20 جنيها.

سعر زجاجة الزيت من 40 إلى 45 جنيها.

فقد وصل سعر كيلو الأرز من 20 إلى 25 جنيها.

كما وصل سعر كيلو الجبنة النباتي 56 جنيها.

سعر كيلو الدقيق 23 جنيها.

يتراوح كيلو البلح من 30 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو عين الجمل 280 جنيها.

الكركديه من 200 إلى 240 جنيها.

كيلو الفول البلدي: 28 جنيها.

كيلو جوز الهند 180 جنيها.

لفة التمر هندي 37 جنيها.

لفة قمر الدين 30 جنيها.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024