تردد القنوات

أجمل أغاني لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات 2024 استقبليها الآن

تردد قناة وناسة بيبي

Mahmoudمنذ 10 دقائق
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تردد قناة وناسة بيبي
تردد قناة وناسة بيبي
  • من جهاز الريموت كنترول اضغط على خيارات.
  • ثم اختر اضافة قناة، وحدد طريقة البحث اليدوي.
  • إدخل الاعدادات المطلوبة وهي القمر الصناعي والتردد والاستقطاب ومعدل الترميز.
  • ثم اضغط على زر الموافقة، بعد إجراء عملية البحث ستنزل القنوات وسط مجموعة أخرى من القنوات على نفس التردد.
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Mahmoudمنذ 10 دقائق
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