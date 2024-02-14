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أجمل أغاني لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات 2024 استقبليها الآن
تردد قناة وناسة بيبي
تردد قناة وناسة بيبي، من أكثر القنوات التي ازداد البحث عنها مؤخرًا قناة وناسة بيبي التي تعد من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متخصص للأطفال، ومنذ انطلاق القناة أصبح لها جمهور كبير من الصغار المحبين لها ولأغانيها الترفيهية والتعليمية الرائعة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد وناسة بيبي على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024
قناة وناسة بيبي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحوز على إعجاب وثقة الكثير من الأباء والأمهات من مختلف الدول العربية، وذلك لأنها تعلم الطفل العديد من السلوكيات الحسنة بالإضافة الى توسيع مداركه وتشجيعه على حفظ الأرقام والحروف بطريقة سلسلة وبإيقاع مميز، وقد أتاح المسئولون عن القناة إمكانية مشاهدة ما تقدمه من برامج على مدار الساعة عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسة بيبي وكافة إعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11559
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
أما على القمر الصناعي عرب سات فيمكنكم متابعة القناة عبر ضبط الإعدادات التالية :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
طريقة إضافة قناة وناسة بيبي
يسعى الكثيرون الى تنزيل تردد قناة وناسة بيبي على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، لحث أطفالهم على متابعة محتوى مفيد أثناء أوقات فراغهم لا يشعروا معه بالملل بل بالشغف والاستمتاع بالأغاني والشخصيات الكرتونية اللطيفة الموجودة على القناة، ولإضافة تردد قناة وناسة بيبي ومشاهدتها اتبع الخطوات التالية :
- من جهاز الريموت كنترول اضغط على خيارات.
- ثم اختر اضافة قناة، وحدد طريقة البحث اليدوي.
- إدخل الاعدادات المطلوبة وهي القمر الصناعي والتردد والاستقطاب ومعدل الترميز.
- ثم اضغط على زر الموافقة، بعد إجراء عملية البحث ستنزل القنوات وسط مجموعة أخرى من القنوات على نفس التردد.