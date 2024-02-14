أجمل أغاني لولو الشطورة.. تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات 2024 استقبليها الآن

تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024

قناة وناسة بيبي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحوز على إعجاب وثقة الكثير من الأباء والأمهات من مختلف الدول العربية، وذلك لأنها تعلم الطفل العديد من السلوكيات الحسنة بالإضافة الى توسيع مداركه وتشجيعه على حفظ الأرقام والحروف بطريقة سلسلة وبإيقاع مميز، وقد أتاح المسئولون عن القناة إمكانية مشاهدة ما تقدمه من برامج على مدار الساعة عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسة بيبي وكافة إعدادات الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

أما على القمر الصناعي عرب سات فيمكنكم متابعة القناة عبر ضبط الإعدادات التالية :