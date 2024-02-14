مضيعش الفرصة وانقل مراتك دلوقتي … طريقة نقل الزوجة إلكترونيًا ببطاقات التموين 2024

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اتاحة فرصة لجميع المواطنين لنقل الزوجة على البطاقات التموينية ويتم من خلال ان يت الدخول إلى بوابة مصر الرقمية بدل من الذهاب لمكاتب التموين ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة نقل الزوجة إلكترونيًا ببطاقات التموين 2024.

طريقة نقل الزوجة إلكترونيًا ببطاقات التموين

تم القيام بتحديث الخدمات والتي تتم بشكل الكتروني بدل من الذهاب إلى مكاتب التموين التي يتبع لها المواطن حيث قامت الحكومة بالتحول رقمي ليسهل عملية نقل الزوجة على بطاقة التموين بشكل إلكتروني عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية والتي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية.

خطوات نقل على البطاقات التموينية إلكترونيًا

يمكن لكافة المواطنين نقل الزوجة على بطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع الآتي:

في البداية يتم الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

يتم الضغط على زر خدمات التموين.

سوف يتم ظهور عدد من الخدمات التموينية المتاحة والتي من بينها = تفعيل بطاقة التموين أو إصدار بدل فاقد لها أو بدل تالف وأيضًا خدمة نقل من محافظه إلى محافظه أخرى.

النقر على زر ضم أفراد أسرتي ولابد من ان يتم فصلها من بطاقة التموين الخاصة بالوالد.

إدخال رقم الهاتف ببوابة مصر.

ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بوضوح والتاكد من صحتها.

التأكد من تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح.

سوف يتم إرسال رسالة نصية للمواطن من خلال رقم الهاتف تفيد نجاح الطلب.

كيفيه فصل الزوجة من بطاقة الوالد

كما انه في حالة ان يتم الرغبة في فصل الزوجة من بطاقة والدها لابد من ان يتم القيام بالتالي: