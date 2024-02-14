الحقو بسرعة قبل يغلي.. سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 14 من فبراير 2024

يود العديد من المواطنين التعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 14 من سهر فبراير 2024، فالأصفر يتأرجح هذه الفترة ما بين الارتفاع والانخفاض ويود المواطنين في هذه الفترة التعرف على سعره ما غن كان محافظ على ارتفاعه أم انخفض، فهناك فترة زاد الذهب بمقدار 500 جنيه وأخرى انخفض 100 جنيه، والآن سنتعرف عبر المقال على جميع الأسعار وأهمها عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

قامت الجهات المختصة بالإجابة عن سؤال ما سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم؟، حيث تراجع سعر عيار 21 اليوم بشكل واضح لدى محلات الصاغة، حيث تم إضافة المصنعية ابتداءً من 80 وإلى 200 جنيه على سعر الذهب، ومن المحتمل بدئها من 6 بالمائة من سعر الجرام أو تتجاوز هذه النسبة عدد بعض البائعين حال شراء المشغولات الذهبية، ولكن مصنعية المستعمل فتبدأ من ثلاثون جنيه واليوم وصل سعر الجرام سعر 3660 جنيه في مقابل 3610 جنيه عند الشراء، حيث يعتبر هذا العيار الأهم والأكثر تداولاً في مختلفة أنحاء جمهورية مصر العربية.

أسعار الذهب اليوم

وبعد التعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم، فسنقوم الآن بالإشارة عن باقي الأسعار: