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مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 58 مترجمة وكاملة فيديو لاروزا

مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 58

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 58
مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 58

من المتوقع أن يشهد مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 58 مفاجئات غير متوقعة وأحداث مثيرة وذلك بناءً على اعلانات الحلقة والتي أثارت فضول جمهور المسلسل كثيرًا، ومن مقتطفات الحلقة تبين أن حقيقة بلين سيتم كشفها وسيتضح أن طفلها ليس ابن فريد، وستدخل بيلين المشفى وستكون حياتها في خطر ومن المحتمل أن تفقد جنينها، كما ستعود سيران الى فريد بعد أن تتعاطف مع حالته كونه وحيد وانخدع في أقرب الناس اليه، كما سيصير جدال ونقاش حاد بين الجد وفريد بسبب عدم قدرته على تخليص أورهان والد فريد من السجن.

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Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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