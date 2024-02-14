مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 58 مترجمة وكاملة فيديو لاروزا

مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 58

مع ارتفاع ريت مسلسل الطائر الرفراف منذ بداية عرضه في شهر سبتمبر من العام 2022 تم مد المسلسل لموسم ثاني ووصل عدد حلقاته حتى الآن الى 58 حلقة شهدوا جميعًا أحداث مثيرة جعلت المتابع لا يمل أو يتوقف عن مشاهدته، كما أن نجوم المسلسل عفراء ساراتش وميرت رمضان أصبحوا من النجوم الأتراك المفضلين لدى البعض وأحبهم الجمهور كثنائي متوافق رغم أنها أول بطولة مطلقة لهم، ويوم الجمعة سيتم عرض الحلقة 58 من المسلسل على قناة ستار تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولمشاهدة الحلقة يمكن ضبط تردد القناة عبر إدخال الإعدادات التالية :