روق ننفسك قبل رمضان.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة مرة أخرى، وذلك بهدف مساعدة المواطنين الذين لا يملكون أجراً شهرياً ثابتاً حيث يتم منحهم مبلغاً مالياً بشكل شهري، ويبدأ من حوالي 500 جنيه مصري، ويصل إلى 1000 جنيه لكل فرد قد قام بالتسجيل في منحة العمالة غير منتظمة، حتى تتم إعانة هؤلاء الأفراد لتخطي الظروف الحالية وارتفاع أسعار السلع.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024

يمكن للأفراد الراغبين في التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة أن يقوموا بالتقديم من خلال القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة من هنا.

ثم الضغط على أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة

يتوجب على المتقدم أن يقوم بتعبئة البيانات الخاصة به، وهي تتضمن تاريخ الميلاد واسم الفرد رباعي ورقم الهاتف الخاص به والرقم القومي.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل.

عندما تتم مراجعة الطلب، والتأكد من استحقاق المواطن للدعم يتم إرسال رسالة له عبر رقم الهاتف الذي قام بإدخاله أثناء التقديم.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 1000 جنيه 2024

أوضحت وزارة القوى العاملة عن بعض الشروط التي من اللازم أن تتوفر في المتقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وتتمثل تلك الشروط في التالي: