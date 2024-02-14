زيادات في المعاش … الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تعمل الدول على توفير الدعم المالي لكافة الاسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وذلك للعمل على العيش بحياة افضل وتحقيق الاستقرار المالي لهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.

الاوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يتساءلون الكثيرون عن اهم المستندات المطلوبة للحصول على هذا الدعم والتي من بينها:

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

يقدم بيان الالتحاق بالمدرسة للأطفال.

صورة من شهادات الميلاد.

كما انه يقدم صورة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة الهجرة أو إثبات الانفصال.

صورة من البطاقة التموينية.

تصريح الوصاية للأيتام.

شهادة الطلاق أو الزواج.

كما انه من اكثر المعاشات التي يبحث عنها الكثير من الاسر.

شروط استحقاق التضامن والكرامة

يوجد بعض من الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب الدعم ومنها:

أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية ومقيم في الدولة.

الايكون عامل في وظيفة حكومية أو في القطاع العام أو الخاص.

عدم استفادته من أي معاش تأميني .

وجود أطفال في الأسرة بأعمار متفاوتة تتراوح بين 18 عامًا.

الاستعلام عن معاش التضامن والكرامة 2024

يُمكنك القيام بالاستعلام عن المعاش والتي يتم الاستفادة منه من قبل الكثير وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية: