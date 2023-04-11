بمناسبة شم النسيم.. طريقة عمل الفسيخ في البيت بأسرار الفسخاني وطعم ولا أروع

طريقة عمل الفسيخ، بعد القفزة التي شهدتها أسعار الأسماك المملحة في الأسواق قبل حلول عيد شم النسيم وعيد الفطر، بدأت عدد من ربات البيوت يبحثون عن طريقة عمل الفسيخ في البيت بمكونات اقتصادية وطريقة صحية لا تسبب أي ضر على صحة الأسرة، حيث يعد الفسيخ من الأكلات المشهورة عند المصريين إذ يحرصون على تناوله وشرائه بكثرة خاصة في الأعياد، ويقدم الفسيخ وجبة أساسية بجانب الليمون والبصل الأخضر والعيش الطازج.

مكونات عمل الفسيخ

ولتحضير الفسيخ في البيت لابد من أن تحضري ما يلي:

كيلو ونصف سمك بوري كبير الحجم.

كيلو إلا ربع ملح خشن.

مناديل مطبخ.

كيلو إلا ربع ملح خشن.

معلقة كبيرة شطة “حسب الرغبة”.

قطعة شاش نظيفة.

طريقة عمل الفسيخ

قومي بغسل السمك أكثر من مرة تحت ماء الصنبور ليصبح نظيف.ز

وندخل الماء في الخياشيم حتى تصبح بيضاء اللون.

ضعي السمك في مصفاة مُبطنة بورق المطبخ، مع الحرص على تقليبه على جوانبه عدة مرات لمدة ليلة كاملة، مع ضرورة تغطيته بالشاش.

احرصي على تغير ورق المطبخ كل 4 ساعات حتى نضمن جفاف السمك بشكل كامل.

امسكي السمكة من ذيلها وضعي مناديل في الخياشيم مع الضغط على السمكة من الذيل باتجاه الرأس وعلى الرأس لضمان خروج أي سوائل فيها.

الآن ازيلي المناديل من خياشيم السمك، وضعيه مرة أخرى في المصفاة وغطيه بالشاش.

بعد مرور يوم كامل والتأكد من جفاف السمكة، نضغط عليها لتبصح طرية بعض الشيء.

اخلطي الملح مع الشطة في وعاء عميق.

احشي خياشيم السمك بخليط الملح والشطة حتى تصبح الخياشيم مفتوحة من كمية الخليط.