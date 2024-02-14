“المواطنين هيطيروا من الفرحة”.. مفاجأة فتح باب الخروج على المعاش المبكر لمن يبلغ سن ال40 بهذه الشروط.. احلى خبر النهارده..!!

وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 للتأمينات ينص البند الأول على أنه يتعين أن يكون عمر المؤمن عليه لا يقل عن 18 عامًا كما يشترط وجود علاقة عمل منتظمة بينه وبين صاحب العمل ومن المعروف أنه يُسمح لأولئك الذين تجاوزوا سن الأربعين بتقديم طلب للحصول على المعاش المبكر بشرط أن يكونوا قد بدأوا التأمين على أنفسهم منذ سن الثامنة عشرة وذلك بسبب انقضاء فترة التأمين لأكثر من عشرين عامًا بحسب مصادر خاصة ومع ذلك ينبغي أيضًا توفر شروط أخرى للتأهل للحصول على المعاش المبكر بغير اعتبار فترة التأمين حسب ما جاء في القانون.

شروط الموافقة على المعاش

مدة الاشتراك التأميني تمثل الفترة التي يقضيها المشترك في النظام التأميني وتعتبر فترة فعلية للتأمين تمنح حقوقاً معينة بما في ذلك معاش يعادل لا يقل عن 50% من أجر التسوية والذي يُحدد بناءً على متوسط الأجر التأميني خلال فترة خدمتة.

ويحدد طلب الخروج على المعاش المبكر بشكل واضح حيث يتطلب مدة اشتراك تأميني كاملة تبلغ 20 سنة أي ما يعادل 240 شهراً قبل عام 2025 وتزيد هذه المدة لتصبح 25 سنة أي ما يعادل 300 شهر كاملة بدءًا من يناير 2025 مما يتزامن مع تنفيذ قانون التأمينات الجديد بعد مرور 5 سنوات ويشترط أيضًا توافر الشروط الأخرى للاستحقاق والتي تتضمن تقديم طلب الصرف وانتهاء الخدمة دون بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز، بالإضافة إلى عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

من يحق له التقديم على المعاش

بناءً على الشروط السابقة المنصوص عليها يتمكن المؤمن عليهم الذين تجاوزوا سن الأربعين عامًا عندما يبدؤون العمل ويتم تأمينهم منذ سن الثامنة عشرة من تقديم طلب للحصول على المعاش المبكر. وفي الخطوة التالية يتم حساب المعادلة المناسبة لضمان أن قيمة المعاش تزيد عن نصف أجر التسوية للموافقة على الطلب.