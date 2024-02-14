مفاجاة للمشاهدين بشهر رمضان … أسم برنامج رامز جلال خلال العام … برنامج هيقلب الدنيا في رمضان 2024

يقوم الفنان رامز جلال بتقديم برنامج المقالب في رمضان كل عام عشاق الكثير من المشاهدين والذي يعرض على قناة mbc مصر بشكل حصري، ويقوم بالاشتراك مع عدد من الفنانين ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسم برنامج رامز جلال خلال العام.

أسم برنامج رامز جلال خلال العام 2024

تم انتشار بعض من الصور للفنان رامز جلال وذلك بخصوص اسم البرنامج هذا العام والذي لم يتم حتى الان الكشف عن نوع المقلب الذي يقدمه رامز، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك على قنوات ام بي سي.

تردد قنوات الـ mbc مصر

يتم القيام كل عام بعرض برنامج رامز جلال في رمضان ولم يتم خلال العام بعرص تفاصيل البرنامج ولكن التسلابيات صرحت ان اسم البرنامج وهو رامز قفل اللعبة، وما تم الاعلان عنه انه تم مشاركة كل من الفنانة هنا الزاهد، حنان مطاوع، هنادي مهنا، نجم كرة القدم إمام عاشور، وتردد القناة على النايل سات هو:

القمر الصناعي: نايل سات

يكون التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على العرب سات

كما انه يمكننا متابعة البرنامج وبعض من المسلسلات والبرامج الأخرى خلال شهر رمضان من خلال التالي: