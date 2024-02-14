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مسلسل تل الرياح الحلقة 31 مترجمة وكاملة dailymotion
مسلسل تل الرياح الحلقة 31 مترجمة
مسلسل تل الرياح الحلقة 31، من المسلسلات التركية المميزة التي تابعها جمهور عربي كبير مسلسل تل الرياح والذي تمت دبلجته وعرضه على بعض القنوات العربية بإسم زهور الدم، وهو مسلسل درامي رومانسي بدأ بثه لأو ل مرة في نهاية العام 2022 ولازال يعرض حتى الآن لما حققه من نسب مشاهدة عالية.
مسلسل تل الرياح الحلقة 31
نجح مسلسل تل الرياح في استقطاب جمهور عريض من مختلف أنحاء الوطن العربي لمتابعة حلقاته المثيرة والمليئة بالأحداث الشيقة، حيث تدور قصة المسلسل عن عائلتان بينهما ثأر وسيكون الحل في زواج البطلين باران وديلان لإنهاء هذا الانتقام على الرغم من رفضهما التام لهذا الزواج الذي سيبدأ بالصراعات والمشاجرة الا انه بعد ذلك ستشتعل قصة حبهما، وستشهد الحلقة 31 من المسلسل العديد من المفاجئات والأحداث الغير متوقعة وذلك وفقًا لإعلانات الحلقة التي تم عرضها في الأيام السابقة على المنصات الرسمية للمسلسل.
مسلسل تل الرياح الحلقة 31
بعد عرض حلقة مسلسل تل الرياح على التلفزيون التركي بساعات قليلة تقوم منصة قصة عشق بترجمة الحلقة وتنزيلها، وكذلك يمكنكم مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 31 فور نزولها وترجمتها من خلال موقع ديلي موشن.
موعد عرض مسلسل تل الرياح
يتم عرض مسلسل تل الرياح على قناة كانال دي التركية وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، ويمكنكم متابعة الحلقة فور بثها حصريًا على قناة كانال دي التركية من خلال ادخال إعدادات التردد التالية :
- القر الصناعي : ترك سات 1C
- التردد : 11977
- الاستقطاب : أفقي
- معامل الترميز : 27500
- معدل تصحيح الخطأ : 5/6