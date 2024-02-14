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مسلسل تل الرياح الحلقة 31 مترجمة وكاملة dailymotion

مسلسل تل الرياح الحلقة 31 مترجمة

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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مسلسل تل الرياح الحلقة 31
مسلسل تل الرياح الحلقة 31

يتم عرض مسلسل تل الرياح على قناة كانال دي التركية وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، ويمكنكم متابعة الحلقة فور بثها حصريًا على قناة كانال دي التركية من خلال ادخال إعدادات التردد التالية :

  • القر الصناعي : ترك سات 1C
  • التردد : 11977
  • الاستقطاب : أفقي
  • معامل الترميز : 27500
  • معدل تصحيح الخطأ : 5/6
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Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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