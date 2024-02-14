“خبر عال العال للمصريين” .. منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه.. بشرى سارة جديدة في 2024..!!

وفقًا لمصادر موثوقة من المقرر أن تُقدم منحة بقيمة 1000 جنيه مصري للعمال غير المنتظمين كجزء من بنود صندوق الإعانة ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والحصول على تأييد البرلمان تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس الجديد المعني بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة والذي أُنشئ بتوجيهات الرئيس وفي هذا المقال سوف نتعرف على اخر الاخبار التي تتعلق بهذا الخبر التي يهتم به الكثير من المصريين وخصوصا المواطنين القادمين على المعاش فقط تابعوا معنا لكي تتعرفو على اخر. التفاصيل.

عدد المستفيدين من المنحة

وفقًا للمصادر يُقدر أن حوالي 2.5 مليون عامل سيستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة التي تبلغ قيمتها 1000 جنيه بعد إنشاء الصندوق المخصص لهذا الغرض تم تمرير قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يقدم دعمًا للعمالة غير المنتظمة كإجراء لتقديم المساعدة والرعاية والحماية لهذه الفئة تُقدم هذه المساعدة من قِبل الحكومة والسلطة المختصة وتشمل العمالة الموسمية وعمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة ويتم تنفيذها بواسطة وزارة العمل.

6 منح للعمالة غير المنتظمة في السنة

من بين الاشياء المقدمة من قِبل الحكومة للعمالة غير المنتظمة تشمل بعض المنحات الاخرى مثل منحة المدارس ومنحتي عيدي الفطر والأضحى ومنحة المولد النبوي الشريف ومنحة الزواج ومنحة إعانة الوفاة للعائلة حيث تتراوح قيمة هذه المنح بين 500 إلى 1000 وجاء هذا من قبل الاشياء وعدم الاستقرار الذي يطرق على المواطنين في هذه الظروف الغير مستقرة في معظم محافظات القاهرة.