عااااجل.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدا الخميس 15 فبراير 2024 لهذا السبب

في خبر عاجل نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر تعطيل الدراسة صباح يوم الغد الخميس الموافق الخامس عشر من فبراير 2024 في كافة المدارس والمعاهد الأزهرية، لهذا السبب فتعرف معنا على السبب والفئات المشمولة بالقرار عبر موقع البديل.

تعطيل الدراسة بالإسكندرية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على Facebook منذ قليل تعطيل الدراسة غدا في كافة المدارس الحكومية وكذلك كافة المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين أيضا، كما وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالآتي:

منح العاملين ضمن فئة ٥٪ في المصالح الحكومية، والموظف التي ترعى طفلا أثل من ١٢ سنة إجازة استثنائية.

كما وجه القرار باستثناء القيادات والنوبتجيات وكذلك الفئات التي يحددها المديرين لمتابعة الأزمة.

اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي والحيلولة دون توقف الحركة المرورية بالمدينة.

سبب تعطيل الدراسة بالإسكندرية

وكانت محافظة الإسكندرية تعاني منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء لحالة مطرية شديدة بسبب سوء الأحوال الجوية، وكانت هيئة الطقس قد حذرت من التقلبات الجوية وكذلك النوة الجديدة التي تضرب البلاد الآن، وشهدت المحافظة تساقط كثيف للأمطار منذ ساعات الصباح الأولى واستمرت الأمطار في الهطول طوال ساعات اليوم على كافة أنحاء المحافظة، وبذلك يحصل الطلاب على إجازة من اليوم وحتى يوم الأحد القادم الموافق ثامن عشر من شهر فبراير الجاري، وهي فرصة كافية لحين انتهاء الحالة السيئة للطقس في المحافظة الساحلية.