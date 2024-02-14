سعر الذهب 2024 في مصر يتراجع بشكل كبير جدًا!!.. أدخل شوف عيار 21 وصل كام

في الاواني الاخيره سجل سعر الذهب هبوط كبير بسبب هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري ويتساءل العديد من الناس عبر موقع التواصل الاجتماعي عن سعر الذهب اليوم في مصر حيث أنه تم انعقاد شراء وبيع الذهب مما أظهر بعد التقارير المتداولة عن لجنة تداول السلع الآجلة ويظهر ذلك مع المضاربة في سعر الذهب في جميع الأسواق منذ يوم 30 يناير وتم انخفاض العقود بشكل كبير بمقدار 35264 وانخفضت عقود البيع بشكل كبير بمقدار 35156 بالمقارنة مع العقود السابقة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على سعر الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وسعر الجنيه الذهب الحالي تابعوا معي.

سعر الذهب 2024 في مصر

تم الاعلان من قبل مجلس الذهب العالمي أن الطلب زاد بشكل كبير جدا على الذهب وجاء ذلك باستثناء التداول خارج البورصة المصرية حيث تم انخفاض سعر الذهب بنسبة تصل الى 5% الى 4448 طن ذهب فقط في عام 2023 لكن السعر لازال عاليا أيضا مقارنة بالسنوات الماضية وهو يأتي ذلك بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ويمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع على أسعار الذهب التي تم تسجيلها مؤخرا: