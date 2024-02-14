رسميًا الأسعار هتتراجع وزي الأول “أسعار الدواجن اليوم2024 بتاريخ 14 فبراير”

مع اقتراب دخول شهر رمضان ازداد البحث من قبل المواطن المصري عن اسعار الدواجن اليوم لعام 2024 حيث في الفترات الاخيرة الماضية تم رفع سعر الدواجن بطريقة ملحوظة وبالتالي رفع سعر البيض ، وهذا بسبب تدهور قيمة الجنية المصري مقابل الدولار ، حيث وصل الدولار الى 70 جنيه مصري في السوق السوداء ، وفيما يلي سنوضح لكم كل المعلومات الخاصة بأسعار الدواجن اليوم في مصر فتابعوا معنا في السطور القادمة .

أسعار الدواجن اليوم2024

بعد الارتفاع الملحوظ في اسعار الدواجن في الفترات الاخيرة الماضية استقرت اسعار الدواجن في مصر هذا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده اسعار الدواجن وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني ان سعر الدواجن البيضاء ارتفع بقيمة 20 جنيه , ويقال ان سعر الدواجن ستنخفض في الايام المقبلة نظرا لانخفاض اسعار الاعلاف وفيما يلي سنوضح لكم اسعار مختلف الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير 2024 .

اسعار الدواجن البيضاء حققت في بورصة الدواجن سعر 93 جنيها للكيلو وحققت حوالي 110 جنيه للكيلو في المحلات كما حقق سعر الفراخ البلدي اليوم حققت في بورصة الدواجن نحو 105 جنيه للكيلو ، وحققت نحو 135 جنيه في المحلات التجارية ، اما عن سعر الفراخ الساسو فقد سجلت اليوم في بورصة الدواجن سعر 120 جنيه للكيلو ونحو 130 جنيه للكيلو في المحلات ، واما عن سعر فراخ الامهات فقد حققت اليوم في بورصة الدواجن نحو 78 جنيه للكيلو ونحو 88 جنيه في المحلات