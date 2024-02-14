“احلى خبر قبل رمضان”.. بشرى من «التموين» بشأن السلع الغذائية في شهر رمضان.. الناس في سعادة هستيرية!!

تحققت مصادر موثوقة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تغيير أسعار السلع الغذائية سواء كانت التموينية المدعمة أو الحرة قبل حلول شهر رمضان المبارك يأتي هذا الإجراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مما يسمح لهم بشراء السلع الأساسية بنفس الأسعار المعتادة دون زيادة وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تشهد أسواق الأهلة لرمضان 2024 وفروع المجمعات الاستهلاكية نشاطًا مكثفًا حيث ستتوفر السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الجميع في هذا الشهر الفضيل لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على اخر الاخبار والتفاصيل التي تخص هذا الخبر الذي اعلنته وزاره التموين الخاص بالسلع الغذائيه في شهر رمضان المبارك القادم على المصريين فقط تابعوا معنا لكي تتعرفوا على اخر التفاصيل.

اسعار السلع الغذايية في رمضان 2024

بمبادرة الحكومة، يسري تخفيضات على السلع الحرة بالأسعار التالية:

سكر27 جنيه

زيت34 جنيه

أرز 20 جنيه

سمنة 95 جنيه

جبنة عبور لاند نصف كيلو31 جنيه

جبنة دومتي نصف كيلو26 جنيه

عدس أصفر 39.50 جنيه للكيلو

فول مستورد 20 جنيهاً للكيلو

مكرونة 1 كيلو 17.60 جنيه

اسعار السلع المدعمة

تم الإعلان عن استمرار ثبات أسعار السلع التموينية المدعمة خلال شهر مارس 2024 حيث ستبقى الأسعار كما هي كما جاءت في الأشهر السابقة وبموجب ذلك فإن أسعار السكر والأرز ستبقى عند 12.60 جنيه على البطاقة بينما سيظل سعر الزيت عند 30 جنيها للزجاجة 800 ملي على البطاقة تأتي هذه الخطوة لتوفير الاستقرار والتوازن للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتعزيز الدعم اللازم للأسر ذات الدخل المحدود.