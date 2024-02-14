“المعهد القومي للبحوث الفلكية” يوضح كم باقي على رمضان 2024 .. بداية العد التنازلي

كم باقي على رمضان 2024 تجد الكثيرون يطرحون تساؤلات حول موعد بداية شهر رمضان في العد التنازلي، إذ يعتبر هذا الشهر التاسع في التقويم الهجري من بين أبرز المناسبات الدينية في الإسلام يتحلى شهر رمضان بأهمية كبيرة، حيث يمتنع فيه المسلمون عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، فيمارسون الصوم كعمل عبادي، ويتجهون إلى الله بالصلاة والزكاة وصلة الرحم، يعد هذا الشهر فرصة ذهبية للتقرب إلى الله.

كم باقي على رمضان 2024

يبدأ شهر رمضان لعام 2024 فلكيا يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، والذي يصادف اليوم الثلاثين من رمضان وفقا للتقاويم الفلكية، يمتد شهر الصيام هذا لمدة 30 يوما، حيث يكون صيام اليوم الأول من أقل الأيام في شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصوم، حيث يصل إلى 13 ساعة و18 دقيقة، أما بالنسبة لليوم الأخير من الشهر، فيكون أطول أيام الصيام بمدة تصل إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2024

إمساكية شهر رمضان لعام 2024 على النحو التالي:

1/رمضان الموافق 11 مارس 2024

موعد أذان الفجر: الساعة 4:43 صباحا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:01 مساء.

عدد ساعات الصيام: 13 ساعة و18 دقيقة.

2/رمضان الموافق 12 مارس 2024

موعد أذان الفجر: الساعة 4:42 صباحا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:02 مساء.

عدد ساعات الصيام: 13 ساعة و20 دقيقة.

3/رمضان الموافق 13 مارس 2024