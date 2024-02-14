اضبطها حالًا .. تردد قناة اون تايم سبورت 2024 متاحة على جميع الاقمار الصناعية

تردد قناة اون تايم سبورت 2024قناة أون تايم سبورت تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية التلفزيونية العالمية، حيث توفر تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية على مستوى العالم، تأسست القناة بهدف تلبية شغف المشاهدين بمتابعة اخر أخبار وفعاليات الرياضة، سواء كانت محلية أو دولية بفضل استخدامها لتقنيات عالية الجودة ولمعرفة تردد القناة، يمكنك الاطلاع على دليل التلفزيون الخاص بمنطقتك أو زيارة موقعهم الرسمي على الإنترنت.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تأسست القناة في عام 2008، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، مما يعزز من تواجدها وتأثيرها في المنطقة العربية وخارجها حيث تقدم تغطية واسعة لمختلف الرياضات بما في ذلك كرة القدم والكريكت والتنس وغيرها تتميز القناة أيضا ببرامج حوارية وتحليلية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

القمر الصناعي: عرب سات.

كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت

لضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: