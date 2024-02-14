ظهرت الأن..نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024 صلاح الدين برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الاعدادي في العراق حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل عن نسبة نجاح الطلاب وصرحت بانه تم الأنتهاء من جميع أعمال تصحيح الأوراق، حيث أن الأوراق تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولي وهي مرحلة تصحيح الأوراق والمرحلة الثانية وهي مرحلة التدقيق في الأوراق ومراجعتها والمرحلة الأخيرة هي مرحلة رفع الدرجات علي المواقع الألكترونية الحاصلة علي حقوق نشر نتيجة الطلاب.

نتائج السادس الاعدادي في العراق

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة الحصول علي نتائج السادس الاعدادي في العراق من الموقع الرسمي الخاص بالبوابة الألكترونية لوزارة التربية والتعليم، واليك خطوات الحصول علي النتيجة:

نقوم بالتوجه الي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الضغط هنا

ستنتقل الي صفحة يطلب منك فيها أدخال بعض البيانات مثل أسم الطالب ورقم جلوسه في خانات ستظهر لك

نقوم بملئ تلك الخانات ونقوم أيضاً بأختيار الصف الدراسي

نقوم بأختيار المحافظة التابع لها الطالب

نقوم بعدها بالضغط علي أيقونة الأستعلام عن النتيجة

نقوم بمراجعة البيانات مرة أخري ونقوم بعمل أستعلام عن النتيجة

ستظهر لنا النتيجة تفاصيل درجات كل مادة

الأستعلام عن النتيجة عن طريق مواقع أخري

يمكن الأستعلام عن النتيجة بعدة طرق أخري وضحتها الوزارة، وذلك تسهيلاً علي الطلاب لكي يقوموا بالحصول علي نتائجهم بسهولة وبدون مواجهة أي مشكلة، ويمكنهم التحقق من صحة نتيجتهم أيضاً من خلال: