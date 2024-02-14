متاح الان: رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024 عبر موقع الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg

تزامنا مع اقتراب انتهاء موعد تقديم وظائف البريد المصري 2024، ارتفعت معدلات البحث من المواطنين الراغبين في التوظيف في البريد المصري عن رابط تقديم الوظائف، خاصة بعد أنه ما يتبقى سوى ساعات قليلة على انتهاء التقديم الذي تم مده من قبل الجهاز المركزي اليوم الخميس الموافق 15 فبراير بدلا من 31 يناير 2024، حيث إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشاد من قبل عن مسابقة مركزية لتوظيف 900 وظيفة بمقر الهيئة القومية للبريد المصري، من خلال السطور التالية نوضح لكم باقي تفاصيل وظائف البريد ورابط التقديم.

وظائف البريد المصري 2024

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بفتح باب التقديمات على وظائف البريد المصري 2024 في اليوم الموافق 18 يناير 2024 عبر المنصات الرسمية للوظائف الحكومية، وقرر أيضًا أن آخر موعد للتقديم بالبريد المصري يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري 2024، ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الرسمية كالتالي:

قم بالدخول عبر البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية من هنا. ثم قم باختيار “الوظائف المراد التقديم عليها”. بعد قراءة الشروط قم باختيار “تقديم طلب”. ثم قم بإدراج البيانات الشخصية للمتقدم بصورة صحيحة، مع إرفاق الأوراق المطلوبة بصيغة pdf. ثم قم بالنقر على أيقونة تقديم. بعد الانتهاء قم بحفظ رقم التسجيل متابعة طلب التقديم.

ما هي شروط التقديم لوظائف البريد المصري 2024؟

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديمات للوظائف ولكن بشروط يجب توافرها في المتقدم والتي تتضمن التالي: