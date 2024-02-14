“عاجل” مدتها 3 أيام .. تعطيل الدراسة غدًا في محافظة الاسكندرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية

نظرًا لسوء الأحوال الجوية في محافظة الاسكندرية بتاريخ 14 من فبراير 2024 الموافق يوم الأربعاء، فقد زدات الكثير من الموضوعات بشان تعطيل الدراسة غدًا في محافظة الاسكندرية، بتاريخ يوم 15 من فبراير 2024 الموافق يوم الخميس، ولذلك فقد يمكنك معرفة التفاصيل بشكل كامل كما هو موضح لكم في الآتي، ويمكنك أن تتعرف على التفاصيل عبر متابعة الأسطر.

تعطيل الدراسة غدًا في محافظة الاسكندرية

بشرى سارة للجميع، أعلن محافظ الاسكندرية منذ قليل، بـ تعطيل الدراسة غدًا في محافظة الاسكندرية ليكون مدتها 3 أيام، وذلك بداية من الخميس الموافق 15 من فبراير 2024، نظرًا لسوء الأحوال الجوية فقط، والمحافظة التامة على الطلاب والطالبات في جميع المدارس لسوء الأحوال الجوية، ولذلك فقد أوضحت الأخبار الرسمية منذ قليل بأنه لا يوجد أي عطل في الاسبوع المقبل على الإطلاق، وأن الاجازة سوف تنتهي في نهاية يوم السبت المقبل فقط، وتستمر الدراسة في موعدها من جديد لحين متابعة احوال الطقس، ومعرفة الحالة الصحية لجميع الطلاب والطالبات في الأعمار المختلفة.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024

بدء الفصل الدراسي الثاني منذ يوم 10 من فبراير الماضي 2024، الموافق يوم الأحد ومن الموضح بأن الفصل الدراسي سوف يستمر حتى 14 اسبوع دراسي، أي ينتهي في يوم 20 من يونيو المقبل، وذلك للفصول الدراسية المختلفة بداية من الابتدائية حتى الفصول الثانوية وبجانبهم الاعدادية ايضا، ونظرًا للكثير من الشائعات فلن يتم تحديد الامتحانات النهائية للطلاب إلى وقتنا هذا، وفي حالة صدور أي قرار سوف يتم اخبار الطلاب به فورًا.