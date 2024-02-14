متفوتش الفرصة … كيفية التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين

تم التصريح من قبل وزارة التموين عن الحصول على منحة خلال شهر رمضان مدعمة على كل بطاقة تموينية بسبب تخطي لغلاء الأسعار والظروف التي التي تحيط بنا ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين.

كيفية التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين

يمكننا ان نقوم بالتسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر رمضان ويتم من خلال القيام بالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة.

الذهاب إلى منصة مصر الرقمية التي يمكننا من خلالها الحصول على الدعم.

تقديم كافة البيانات الخاصة بالمستخدم.

ثم قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

سيرسل رسالة بالقبول أو الرفض.

منحة 100 جنيه لبطاقات التموين خلال شهر رمضان

تم زيادة عدد كبير من الاسعار لعدد كبير من المنتجات والتي يتم تغيرها بشكل يومي مما تسبب في معاناة عدد من الاسر وتعمل الدولة على توفير لها بعض من السلع من خلال هذه المنحة والعمل على توفير السلع التموينية المدعمة وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار مبادرة تسمى دعم الأسر الفقيرة وتعمل على توفي حياة كريمة لها.

تعتبر هذه المنحة من ضمن ما توفرها الدولة لبعض من الاسر فقد يعاني عدد كبير من الاسر من ذلك الزيادة في الاسعار وقيام عدد من التجار بزيادة الاسعار من تلقاء انفسهم وذلك بسبب الجشع مما تسبب ذلك في معانات عدد كبير من افراد المجتمع وعدم القدرة على شراء كافة احتياجاتهم لذلك تعمل الدولة للتصدى لذلك.