ظهرت االآن| نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول في ثلاث محافظات اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، وقد تم تنزيل النتائج عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا في صورة pdf بالاسم والمدرسة المقيد بها الطالب، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط الحصول على نتيجة السادس الابتدائي 2024 العراق.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه ستتاح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عبر المدارس المختلفة وموقعهم الإلكتروني الرسمي، وقد أشارت تصريحات المسؤولين في الوزارة أنها أصدرت تعليمات للجهات المعنية للالتزام بالدقة في عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات والتي بدأت بعد انتهاء الامتحانات.

من الجدير بالذكر أن تم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 في تربية الكرخ الثانية وتربية الكرخ الثالثة وتربية الرصافة الثانية.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

يمكنكم الآن الاستعلام على نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول برقم الجلوس بسهولة تامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

أو موقع وزارة التعليم العراقية.

اضغط على نتائج الامتحانات.

قم بكتابة اسم الطالب والرقم الخاص بالامتحان.

انقر على المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

سوف تتاح كشوف النتائج على شكل ملفات بي دي إف.د

حدد المحافظة التابع لها الطالب

اضغط على زر التنزيل للحصول على النتيجة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر.

ابدأ بالبحث عن اسمك في خانة البحث.

على أن يتم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بقية المحافظات خلال الأيام المقبلة.