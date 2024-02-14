بيان عاجل من اللواء محمد شريف “تعليق الدراسة غدًا” في هذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، بيان عاجل منذ قليل لسوء الأحوال الجوية ومما يمكن أن تتسبب في ضرر كبير على الطلاب، فقد أوضح بيان بشأن تعليق الدراسة غدًا في المحافظة الموافق يوم 15 من فبراير 2024، وبالتالي فقد زادت الكثير من الشائعات ومن أجل التأكد التام، فقد يمكنك معرفة التفاصيل بشكل كامل والتعرف على حقيقة البيان عبر الصور الموضحة.

تعليق الدراسة غدًا

بيان رسمي أُكد منذ قليل بشأن تعليق الدراسة غدًا في محافظة الاسكندرية، وذلك من أجل صعوبة الأجواء في المحافظة بتاريخ اليوم الموافق 14 من فبراير 2024، ولذلك فقد أوضح اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، بأنه يجب توفير إجازة رسمية للطلاب وتعليق الدراسة رسميًا في هذا اليوم الموافق الخميس 15 من فبراير 2014، وبالتالي فقد أكد بأنه لا يوجد إطلاقًا دراسة عن بعد في هذا اليوم، نظرًا لعدم توافر الإمكانيات لبعض الطلاب والطالبات وعدم استفادتهم الدروس العلمية في هذا اليوم، لذلك يجب ترحيل المادة الدراسية إلى يوم الأحد المقابل الموافق 18 من فبراير 2024، والصورة التالية تؤكد الأمر.

أسباب تعطيل الدراسة غدًا في الاسكندرية 2024

يريد الكثير أن يعلمما هي أسباب تعطيل الدراسة التي أعلن عنها اللواء محمد الشريف، مع العلم بأن الأمر يتعق بحياة الطلاب، ونظرًا لصعوبة الأجواء وما يمكن ان يتسبب لهم من خطورة أو تزايد في انتشار الأمراض، لما أعطى اللواء إجازة رسمية حتى يتم تهدئة الأجواء بشكل معقول ويتم بعدها نزول الطلاب للدوام المدرسي المعلن عنه بشكل رسمي من الوزارة.