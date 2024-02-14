مبروك للجميع.. Link نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق برقم الجلوس الكرخ الثانيه والكرخ الثالثة والرصافة

نقدم لكم نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق، حيث انطلقت امتحانات الصف السادس الاعدادي منذ يوم 25 يناير الماضي واستمرت لمدة 6 أيام حتى يوم 31 يناير 2024، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلاب، ورصد الدرجات، ويترقب الطلاب هذه النتيجة بالترقب والقلق؛ لأنها من أهم المراحل لدى الطلاب، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل نتائج السادس الاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق

يحرص الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، ويستمر حتى يوم شهر مايو 2024، وحتى الآن تستمر فاعليات أعمال تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات بالكنترول حرصًا من الوزارة على الدقة في الدرجات لمنع وقوع أي خطأ، لذا يجب الانتظار حتى يتم اعتماد النتيجة، ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، ومن المؤكد ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة قبل عودة الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادى بالعراق فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية: