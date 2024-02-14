“بالزيادة الجديدة” وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف + خطوات الاستعلام
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
قررت وزارة المالية العراقية رفع رواتب المتقاعدين لتصل الى مائة ألف دينار عراقي شهريًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل غلاء الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية، ويتساؤل الكثيرون حول كل ما يخص وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، لذا كشف المسئولون بالوزارة عن أن موعد صرف الراتب سيكون في أول يوم من الشهر الميلادي الا في حالة مصادفة هذا اليوم ليوم أجازة رسمي، وعليه فإن موعد صرف الراتب لشهر مارس والذي سيكون شاملًا مبلغ الزيادة في يوم الأحد 3 مارس وذلك لموافقة يوم واحد من مارس ليوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية بالمؤسسات الحكومية.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
وقد وفرت وزارة المالية العراقية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر الانترنت، وذلك ليطلع المستعلم عن تفاصيل الراتب قيمته وموعد صرفه وغير ذلك من المعلومات، وفيما يلي نسرد لكم خطوات الاستعلام بالتفصيل عبر موقع وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين :
- الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية الالكتروني الرسمي عبر الضغط على هذا الرابط.
- ثم الضغط على خدمة “رواتب المتقاعدين” من بين قائمة خدمات الوزارة.
- إدخال البيانات والعلومات اللازمة لاستكمال عملية الاستعلام.
- بعد استيفاء كافة المطلوب منك اضغط على “استعلام”.
- سيتم استعراض كافة التفاصيل الخاصة براتب الشخص المستعلم عنه.