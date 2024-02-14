“بالزيادة الجديدة” وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف + خطوات الاستعلام

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

قررت وزارة المالية العراقية رفع رواتب المتقاعدين لتصل الى مائة ألف دينار عراقي شهريًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل غلاء الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية، ويتساؤل الكثيرون حول كل ما يخص وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، لذا كشف المسئولون بالوزارة عن أن موعد صرف الراتب سيكون في أول يوم من الشهر الميلادي الا في حالة مصادفة هذا اليوم ليوم أجازة رسمي، وعليه فإن موعد صرف الراتب لشهر مارس والذي سيكون شاملًا مبلغ الزيادة في يوم الأحد 3 مارس وذلك لموافقة يوم واحد من مارس ليوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية بالمؤسسات الحكومية.