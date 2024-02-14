مافيش وقت عشان تستنى كتير “خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024” بأقل مقدم شهري

في انتظار الإعلان المنتظر الذي ستطلقه وزارة الإسكان لمحدودي الدخل ضمن برنامج “سكن كل المصريين” يترقب آلاف المواطنين هذا الحدث الهام يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص سكن ميسرة لفئات محددة من المجتمع لتحقيق التملك العقاري وتحسين ظروف السكن.

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي

للراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 يسهل موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هذه العملية من خلال خطوات بسيطة ومنظمة إليك كيفية تقديم الطلبات:

زيارة موقع وزارة الإسكان

يبدأ العملية بزيارة موقع وزارة الإسكان

اختيار قسم التقديم

بمجرد الوصول إلى الموقع يجب اختيار أيقونة التقديم على وحدات سكنية.

تحديد المشروع

يتم اختيار المشروع المراد التقديم فيه حيث يتعلق الأمر في هذه الحالة بالإعلان الـ 18.

إدخال البيانات

يجب إدخال كافة البيانات الشخصية والضرورية لصاحب الطلب.

تحميل الوثائق

يطلب من المتقدم تحميل كافة الوثائق اللازمة لإثبات الهوية والتأكد من الأهلية.

تسجيل رقم الهاتف

يطلب من صاحب الطلب تسجيل رقم هاتف محمول للتواصل.

حفظ الطلب

بعد استكمال البيانات يتعين على المتقدم الضغط على كلمة “حفظ الطلب” لتأكيد الإرسال

أسعار الشقق الإسكان الاجتماعي

يشير إلى أن أسعار مقدمات جدية حجز الوحدات تتراوح بين 25 إلى 50 ألف جنيه ويمكن للمتقدمين الحصول على تفاصيل أكثر حول هذه المعلومات من خلال موقع الوزارة واتباع الإرشادات المقدمة يمكن للمواطنين المهتمين أن يكونوا جزءا من هذه المبادرة الحيوية.