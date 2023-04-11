“استعدوا يا طلاب”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل صفوف النقل والشهادة الاعدادية

موعد امتحانات الترم الثاني 2023، في ظل اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري يتزايد البحث من قبل الطلاب حول موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل صفوف النقل والشهاة الاعدادية، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن بدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من شهر مايو القادم، واليوم تم الإعلان عن جدول امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف بمحافظة الجيزة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

واليوم تم اعتماد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 والجدول الخاص بكل مرحلة دراسية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في محافظة الجيزة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتنطلق امتحانات الترم الثاني بالجيزة في 6 من شهر مايو المقبل وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه، وتم اعتماد الجداول بحضور الاستاذ أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

وقد جاء جدول امتحانات الترم الثاني 2023 كما يلي: