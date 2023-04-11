موعد امتحانات الترم الثاني 2023
موعد امتحانات الترم الثاني 2023
أخبار التعليم

“استعدوا يا طلاب”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل صفوف النقل والشهادة الاعدادية

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

مالك سيفمنذ ساعة واحدة
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موعد امتحانات الترم الثاني 2023، في ظل اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري يتزايد البحث من قبل الطلاب حول موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل صفوف النقل والشهاة الاعدادية، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن بدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من شهر مايو القادم، واليوم تم الإعلان عن جدول امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف بمحافظة الجيزة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

واليوم تم اعتماد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 والجدول الخاص بكل مرحلة دراسية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في محافظة الجيزة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتنطلق امتحانات الترم الثاني بالجيزة في 6 من شهر مايو المقبل وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه، وتم اعتماد الجداول بحضور الاستاذ أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

وقد جاء جدول امتحانات الترم الثاني 2023 كما يلي:

-الصف الاول والثاني والثالث (فصل واحد) والخامس (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي الأحد 7 / 5 / 2023.

-الصف الرابع الابتدائي (عام ، فصل واحد ,مكفوفين) والرابع و السادس (صم) يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلى الأربعاء  10 / 5 / 2023.

-الصف الخامس الابتدائي ( عام ، فصل واحد مكفوفين ) والسابع (صم) يبدا من السبت 6 / 5 / 2023 إلى الأربعاء  10 / 5 / 2023.

-الصف السادس الابتدائي (عام فصل واحد مكفوفين ) والثامن (صم) يبدا من الخميس  11 / 5 / 2023 إلي الإثنين  15 / 5 / 2023.

-الصف الاول الاعدادي ( عام ,صم، مكفوفين، مهنى) يبدا من السبت 6 / 5 / 2023 إلي الاربعاء  17 / 5 / 2023

-الصف الثاني الاعدادي (عام, صم، مكفوفين ،مهنى ) يبدا من الأحد  7 / 5 / 2023 إلي الخميس  18 / 5 / 2023

الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية، والمكفوفين، والصم )يبدا من السبت 20 / 5 / 2023 إلي الخميس  25 / 5 / 2023

-الصف الأول الثانوي العام يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي السبت  20 / 5 / 2023

-الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد  7 / 5 / 2023 إلي السبت  21 / 5 / 2023

-الصف الأول الثانوي الصم يبدأ من السبت 6 / 5 / 2023 إلي السبت  13 / 5 / 2023

-الصف الثاني الثانوي الصم يبدأ من الخميس 11 / 5 / 2023 إلي الخميس  18 / 5 / 2023

-الصف الأول الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 6/5/2023 إلى يوم الأحد 14 / 5 / 2023

-الصف الثاني الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الاثنين 15 / 5 / 2023 إلي يوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023

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مالك سيفمنذ ساعة واحدة
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