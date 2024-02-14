تعطيل الدراسة في الاسكندرية غدًا 15 فبراير 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة في الاسكندرية غدًا الخميس الخامس عشر من فبراير 2024 وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية في المحافظة، خاصة أن الأمطار الغزيرة لم تتوقف عن التساقط في المحافظة منذ صباح الأربعاء الرابع عشر من فبراير 2024، وصاحب الأمطار انخفاض في درجات الحرارة.

تعطيل الدراسة في الاسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تعطيل الدراسة في الاسكندرية غدًا الخميس الخامس عشر من فبراير 2024، وذلك على طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك طلاب المعاهد الأزهرية على نطاق المحافظة لطلاب والمعلمين.

وأكد المحافظ في تعليماته أن المعينين بنسبة الـ 5% أيضًا لهم الحق في الحصول على الإجازة بالغد، كذلك الموظفات بالدولة اللاتي يراعين أطفال أقل من أثنى عشر عام كإجازة استثنائية.

الاستثناءات من عطلة الغد بالإسكندرية

أما عن الفئات التي تم استثناءها من بيان المحافظة فهم كلًا من القيادات، كذلك أطقم العمل والمناوبات، وذلك وفقُا لاحتياجات مديري الإدارات وكذلك الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وأكد البيان في ختامه أن هذا القرار جاء حرصًا على إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التعامل الفوري مع تداعيات حالة المحافظة وعدم الاستقرار في حالة المناخ وكافة الآثار السلبية الناجمة عن ذلك.

جديرًا بالذكر أن حالة الأمطار الشديدة يتوقع أن تستمر حتى السبت القادم 17 فبراير 2024، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 13 إلى 14 درجة،وسيبدأ التحسن في الجو يوم الأحد الثامن عشر من فبراير 2024.