احصل على عروض رمضان … أهم عروض كارفور لشهر رمضان الكريم 2024 بكافة الفروع

يقدم هايبر كارفور عدد من العروض بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم والتي تهم العديد من الأشخاص ويوجد له الكثير من الفروع في كل الدول العربية كذلك غير انه يقوم بتوفير مختلف السلع الغذائية ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض كارفور لشهر رمضان الكريم.

عروض كارفور لشهر رمضان الكريم

يعد من ضمكن اهم المتاجر التى تعرض الكثير من المنتجات كما يعرض الكثير من الأجهزة الكهربائية التي يحتاج لها بعض من العروسين ومن ضمن العروض خلال شهر رمضان:

يعرض التفاح السكري إيطالي 70 جنيه مصري بدل من 85 جنيه مصري.

يقدم ملمع الملابس لتر بمبلغ 45 جنيه مصري بدلا من 65 جنيه مصري.

كماانه سيتم تقديم عرض على جل التنظيف 5 لتر والذي اصبح بسعر 309 جنيه مصري بدلا من 397 جنيه مصري.

ويوفر عرض على لانشون بقري 35 جنيه مصري بدلا من 47 جنيه مصري.

عروض كارفور بكافة الفروع 2024

حيث انه خلال تلك الفترة يمكن ان يتم تقديم عدد من العروض وانه تعتبر من العروض المهمة التي ينتظره الكثير من المواطنين وبالاخص الاسر المتوسطة ويعرض هذه الخصومات كل عدد من الايام وفي المناسبات حيث يعتبر شهر رمضان من ضمن افضل المناسبات وهي هو شهر عظيم شهر الرحمة والمغفرة والتي يكثر به الخير وانه يعمل على عرض خصومات على المنتجات تصل 50% وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك لكافة السلع التي يحتاج لها البيت المصري وذلك باختلاف الاسعار بالمقارنة بالاماكن الاخرى التي تقوم ببيع السلغ التي يحتاجون لها في خلال شهر رمضان الكريم.