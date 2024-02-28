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تابع اون لاين.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 وجميع القنوات الناقله بجودة hd
يبحث الكثير من الأفراد الذين يتابعون مسلسل قيامة عثمان عن الحلقة التالية التي سوف يتم عرضها في المرة القادمة، وهي الحلقة 150 حيث يعد مسلسل قيامة عثمان من أبرز وأشهر المسلسلات التركية التي تم إنتاجها، وقد حقق المسلسل شهرة عالية داخل وخارج تركية ويتم البحث عنه وعن القنوات التي تقوم بعرض المسلسل بشكل مستمر، ولمزيد من المعلومات حول الحلقة 150 من المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان تابعوا قراءة المقال.
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150
يأتي في إعلان الحلقة إصابة السيدة جونجا ابنه السيد يعقوب حتى تفدي الأمير علاء الدين، وسوف يتم عرض الحلقة 150 من مسلسل قيامة عثمان في يوم الأربعاء في الأوقات التالية:
- يتم عرض الحلقة الساعة 7 مساء بتوقيت تركيا.
- أيضاً يتم العرض تبعا لتوقيت مكة المكرمة الساعة 8 مساء.
- أما وفقًا لتوقيت الكويت والرياض والعراق وقطر سوف تعرض الحلقة في تمام الساعة 9 مساءً.
القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 150
أما عن القنوات التي يمكن متابعة مسلسل قيامة عثمان من خلالها فهي ما يلي:
- قناة atv التركية ويمكن تنزيلها من خلال التردد 10769، ومعامل الاستقطاب الخاص بها هو أفقي ومعامل التصحيح الخطأ ⅚، ومعدل الترميز هو 27500، وجودة القناة HD.
- كذلك قناة فجر الجزائرية، والتي ترددها يكون 12034، ومعامل الاستقطاب لها أفقي، ومعدل الترميز التابع للقناة 27500 وتتبع القمر الصناعي نايل سات ومعامل التصحيح لها هو ¾، وأقصى جودة للقناة هي HD
- بالإضافة إلى قناة اليرموك الاردنية، والتي تابعة للقمر الصناعي نايل سات، وترددها هو 11684، ومعامل الترميز الخاص هو 27500، أما معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.