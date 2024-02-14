توفير كبير وخير كتير.. عروض كارفور رمضان 2024 أسعار تنافسية وخصومات كبيرة بكافة الفروع

ينتظر المواطنون في جمهورية مصر العربية بفارغ الصبر عروض كارفور رمضان 2024، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المنتجات في المحلات والأسواق، يقوم هايبر كارفور بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات التي يمكن أن تصل إلى 50% في جميع الفروع، يعتبر هذا الإجراء استجابة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الناس، تعكس العروض الكثير من الثقة التي بناها هايبر كارفور مع المواطنين، وتعزز علاقتها القوية مع الجمهور، وقد أعلنت كارفور عن مجموعة وافرة من العروض الخاصة بشهر رمضان 2024، حيث ستتيح هذه الفرصة للشعب المصري الاستمتاع بتجربة تسوق ميسرة واقتصادية.

عروض كارفور رمضان 2024

عروض كارفور رمضان 2024، أعلنت كارفور عن عروض مميزة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتتضمن العروض التالية:

علبة نصف كيلو من الجبنة الموزاريلا دومتي، السعر الجديد 105 جنيه بدلاً من 130 جنيه.

علبة لبن المراعي، السعر الجديد 52 جنيه بدلاً من 105 جنيه.

علبة جبنة دومتى ثلاجة، السعر الجديد 110 جنيه بدلاً من 140 جنيه.

علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو، السعر الجديد 33 جنيه بدلاً من 38 جنيه.

تلك العروض تأتي ضمن جهود كارفور لتوفير فرص اقتصادية للزبائن خلال هذا الشهر المبارك، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بتلك المنتجات بأسعار أكثر توازنًا وتناسبًا.

عروض كارفور على شنطة رمضان

كارفور أعلنت عن عروض خاصة جداً لشهر رمضان 2024، ومن بين أهم هذه العروض يأتي شنطة رمضان بسعر لا يصدق قدره 75 جنيهًا فقط، وتشمل هذه الشنطة العديد من المنتجات المفيدة التي يحتاجها العملاء خلال الشهر الكريم، منها:

كيس فول نصف كيلو بسعر 15 جنيه.

كيس مكرونة 400 جرام بسعر 7 جنيه.

كيلو سكر بسعر 8 جنيه.

زجاجة زيت 700 مللي بسعر 14 جنيه.

سمن نباتي كيلو إلا ربع بسعر 13 جنيه.

برطمان صلصة طماطم ربع كيلو بسعر 4 جنيهات.

كيس لوبيا ربع كيلو بسعر 5 جنيه.

تلك العروض تمثل فرصة رائعة للعملاء للتمتع بمنتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة خلال فترة رمضان، مما يسهم في تسهيل تجهيز اللوازم الضرورية لهم خلال هذا الشهر المبارك.